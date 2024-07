Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Fahrradfahrer stiehlt Rucksack im Vorbeifahren

Mainz - Innenstadt (ots)

Am Freitagnachmittag erlebte eine 76-jährige Mainzerin eine böse Überraschung, als sie gerade an der Bushaltestelle "Rheingoldhalle" stand. Ein Fahrradfahrer hatte im Vorbeifahren ihren Rucksack gestohlen und war damit auf der Rheinstraße weggefahren und wenig später in die Straße "Am Rathaus" eingebogen. Im Rucksack der 76-Jährigen befand sich u.a. Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Laut Angaben der Mainzerin war der männliche Täter ca. 20 Jahre alt und hatte gebräunte Haut und dunkle Haare. Er trug einen türkisfarbenen Jogginganzug und eine Basecap. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Wer hat die beschriebene Person am Freitag gegen 14:00 Uhr im Bereich der Rheinstraße gesehen? Wer sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell