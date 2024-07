Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240713 Viersen-Boisheim: tödlicher Unfall am Bahnübergang Boisheim - Zeugen gesucht

Viersen-Boisheim (ots)

Am Samstag, 13.07.2024 um 23:20 Uhr überquerte eine Person zu Fuß die Schienen am Bahnübergang Boisheim (Nettetaler Straße). Hierbei kam es zu einem tödlichen Zusammenstoß mit einem leeren Personenzug. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung von Spezialisten eines Unfallaufnahmeteams. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bahnverkehr eingestellt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat der Polizei Viersen. Falls Sie etwas Sachdienliches beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0.(561)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell