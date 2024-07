Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt, PKW flüchtet

Willich (ots)

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr befand sich ein 26jähriger Mann aus Willich in Willich fußläufig auf dem Heimweg. Nach eigenen Angaben habe er an der Einmündung Dietrich-Bonhoeffer-Straße/ Friedhofstraße den Gehweg der Dietrich-Bonhoeffer-Straße verlassen und beabsichtigt, den Gehweg der Friedhofstraße zu benutzen. Beim Überqueren der Fahrbahn sei er durch einen, von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nach links in die Friedhofstraße abbiegenden PKW, am Bein berührt worden. Bei dem PKW könne es sich um einen dunklen Opel Corsa gehandelt haben. Der Fahrzeugführer habe sich, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle entfernt. Die Verletzung des 26jährigen wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Viersen unter der Rufnummer 02162-377 0 in Verbindung zu setzen. /UR (560)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell