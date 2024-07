POL-VIE: Einbruch in Kindergarten - Wir suchen Menschen, die Hinweise haben

Willich (ots) - Am Donnerstag, den 11. Juli, kam es um 17 Uhr zu einem Unfall in der Bahnstraße in Willich. Ein 65-jähriger Mann aus Willich fuhr mit seinem Auto auf der besagten Straße in Richtung des Kreisverkehrs (St. Töniser Straße/Korschenbroicher Straße). Am Kreisverkehr verringerte er zunächst sein Tempo, um den Verkehr zu überblicken. Ein 10-jähriger Junge fuhr von links in den Kreisverkehr ein. Der Mann ...

