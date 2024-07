POL-VIE: 10-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst - leicht verletzt

Viersen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen um 5:50 Uhr ereignete sich in der Josefstraße in Viersen ein Unfall. Ein 38-jähriger Radfahrer aus Rahser fuhr die Straße 'An der Josefskirche' in Richtung 'Josefsring' entlang. Ein schwarzer BMW wollte aus der 'Josefstraße' nach links in die Straße 'An der Josefskirche' einbiegen. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der 38-jährige Mann stürzte und leicht verletzt wurde. ...

mehr