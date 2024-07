Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Das - nicht mehr ganz - neue Gesicht der Polizei in Süchteln

Viersen-Süchteln (ots)

Schon seit dem 1. März ist Polizeioberkommissar Hendrik Jakobi Bezirksdienstbeamter in Süchteln. "Dorfsheriff" nennen die Menschen meist liebevoll die Bezirksdienstbeamten, die ganz nah dran sind an den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger und am Leben in der Kleinstadt. Jakobi ist 45 Jahre, verheiratet, Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit kickt er bei den Alten Herren des SC Waldniel und bringt damit beste Voraussetzungen mit, dafür zu sorgen, dass der Ball flach gehalten wird. Hendrik Jakobi hat im Jahr 2000 seine Ausbildung bei der Polizei NRW begonnen. Nach dem Abschluss ist er 2003 in den Kreis Viersen gekommen. Bis zum Jahr 2016 hat er als Streifenbeamter auf der Wache in Willich gearbeitet, im Anschluss dann bis 2018 auf der Wache in Viersen. Seit 2018 war er Sachbearbeiter im Verkehrskommissariat, bevor er dann am 1. März dieses Jahres seinen Dienst als Bezirksbeamter in Süchteln angetreten hat. Gemeinsam mit seinem Kollegen Polizeihauptkommissar Ralph Eßer ist er ansprechbar für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Zu den weiteren Aufgaben gehört es, die örtlichen Festlichkeiten wie Schützenfeste oder St. Martinszüge zu begleiten oder auch mal einen Haftbefehl zu vollstrecken. "Ich freue mich darüber, jetzt sehr viel Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern zu haben. Alle hier in Süchteln sind sehr nett, ich bin herzlich empfangen worden", sagt Jakobi. Er steht gerne bei kleineren oder größeren Problemen helfend zur Seite. Auch die Zusammenarbeit mit den Institutionen vor Ort wie Bruderschaften, Feuerwehr oder Schulen ist gut angelaufen.

Der Bezirksdienst Süchteln befindet an der Ratsallee 9. Die Sprechzeiten sind montags und donnerstags, jeweils von 10 bis 12 sowie von 17 bis 19 Uhr. /hei (551)

