Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrer angefahren - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Viersen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen um 5:50 Uhr ereignete sich in der Josefstraße in Viersen ein Unfall. Ein 38-jähriger Radfahrer aus Rahser fuhr die Straße 'An der Josefskirche' in Richtung 'Josefsring' entlang. Ein schwarzer BMW wollte aus der 'Josefstraße' nach links in die Straße 'An der Josefskirche' einbiegen. Dabei kam es zur Kollision, wodurch der 38-jährige Mann stürzte und leicht verletzt wurde. Der BMW entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Nun fragt die Polizei: Haben Sie den Unfall beobachtet und können Angaben zu dem unbekannten schwarzen BMW machen? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (551)

