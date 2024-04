POL-GM: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Waldbröl (ots) - Nach einem Brand in einem Wohnheim in der Straße "Pulvermühle" hat die Kriminalpolizei die Brandermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer am Donnerstag (18. April) gegen 15:10 Uhr in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Mitbewohner und Mitarbeiter des Wohnheims hörten Hilferufe aus dem Zimmer. Gemeinsam brachte sie den 61-jährigen Bewohner dieses Zimmers ins Freie und ...

