POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Uslar (ots) - Uslar-Wahmbeck, (go), 26.04.2023, 18:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem PKW gegen einen Stromanschlusskasten, der dabei so stark beschädigt wurde, dass er ersetzt werden muss. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 ...

