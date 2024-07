Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Exhibitionist in Hinsbeck - Frau erstattet Anzeige

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 11. Juli, kam es in der Nähe der Straße An Haus Bey zu einem exhibitionistischen Vorfall. Gegen 11 Uhr wurde eine 26-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn auf einem Feldweg in der Nähe der besagten Straße von einem unbekannten Mann aus 5-10 Metern Entfernung angesprochen. Er stand dort lediglich mit einer Sturmhaube bekleidet und griff sich an sein Glied. Daraufhin schrie die 26-Jährige den Mann an und flüchtete zu Fuß in Richtung Hombergen, wo sie die Polizei kontaktierte.

Sie beschreibt den unbekannten Mann wie folgt: Er war ca. 30-40 Jahre alt, 185-190 cm groß, hatte eine kräftige Statur mit etwas Bauch, schwabbelige Arme, helle Haut, wenig Körperbehaarung und sprach akzentfreies Deutsch.

Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (552)

