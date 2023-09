Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Körperverletzung - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei fahndet mit Bildern - Wer kennt diesen Mann?

Düsseldorf (ots)

Nach einer Körperverletzung in einer U-Bahn fahndet die Polizei jetzt öffentlich mit Bildern.

Ein 36-jähriger Mann war am Freitag, den 24. Februar 2023, gegen 20:45 Uhr in der U-Bahn der Linie 75 in Richtung Schön Klinik stadtauswärts unterwegs und geriet dort mit zwei Männern in Streit. An der Haltestelle Schön Klinik verließen die drei Männer die Bahn. Dort traten und schlugen die beiden Männer auf den 36-Jährigen ein und verletzten ihn. Anschließend flüchteten sie in Richtung Drususstraße. Nach einem der Männer fahndet die Polizei nun mit Bildern.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Sie sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, beide waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet.

Die Bilder befinden sich unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/114974

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 870 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell