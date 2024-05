Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (27.05.2024), zwischen 20:35 und 20:45 Uhr, beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kopernikusstraße abgestellten Renault Koleos. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

