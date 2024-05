POL-PPRP: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (26.05.2024), zwischen 15:00 und 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Erich-Reimann-Straße abgestellten Ford S-Max. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer ...

