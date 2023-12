POL-OL: +++ Beschädigung eines Altkleidercontainers +++

Oldenburg (ots) - Ein Kirchengebäude in der Straße "Am Stadtrand" suchten bisher unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagabend (17.12.2023) bis zum Montagmittag auf. Nachdem die Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt hatten, durchsuchten sie dieses und entwendeten mehrere Elektronikartikel. Der Schaden wird vorsichtig auf 1000 Euro geschätzt. (1078183) Zu einem weiteren Einbruch in ein Geschäft kam es heute ...

mehr