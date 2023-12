Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche im Oldenburger Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Ein Kirchengebäude in der Straße "Am Stadtrand" suchten bisher unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagabend (17.12.2023) bis zum Montagmittag auf. Nachdem die Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt hatten, durchsuchten sie dieses und entwendeten mehrere Elektronikartikel. Der Schaden wird vorsichtig auf 1000 Euro geschätzt. (1078183)

Zu einem weiteren Einbruch in ein Geschäft kam es heute Morgen, gegen 05:30 Uhr, im vorderen Bereich der Donnerschweer Straße. Ein bisher unbekannter Täter hebelte die Eingangstür des Verkaufsraums auf und durchsuchte diesen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Einbrecher unerkannt flüchten.

Zu der Beschreibung des Flüchtigen kann lediglich gesagt werden, dass dieser maskiert mit einer Mütze und einem Dreieckstuch war und bei der Tatausführung eine dunkle Umhängetasche bei sich trug. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. (1078183)

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

