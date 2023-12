POL-OL: Landwirte demonstrieren gegen Einsparungen +++ Trecker-Demo verursacht Verkehrsbehinderungen

Oldenburg (ots) - Auch am gestrigen Sonntag sowie heute früh wurden der Polizei insgesamt sechs Aufbrüche von Autos gemeldet, in allen Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht. Einen ersten Aufbruch nahmen die Beamten in der 91er-Straße auf. Nachdem die Täter die Heckscheibe eines BMW eingeschlagen hatten, entwendeten diese aus dem Auto eine Sporttasche mit entsprechender Ausrüstung. Der ...

