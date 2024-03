Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Nebel geflüchtet

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am frühen Mittwochmorgen von der B270 gemeldet worden. Ein 37-Jähriger war gegen 6:20 Uhr mit seinem Lieferwagen von Otterbach in Richtung Siegelbach unterwegs. Zu der Zeit herrschte dichter Nebel. In Höhe der Kläranlage kam ihm ein Auto entgegen und ein Zusammenstoß ereignete sich. Der zweite Unfallbeteiligte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Firmenwagen des 37-Jährigen wurde durch den Rempler am Außenspiegel sowie am vorderen Radkasten beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Fahrer dauern an. Zeugen, die etwa zur gleichen Zeit auf der Strecke unterwegs waren und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cla

