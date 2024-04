Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher erbeuten Bargeld; Motorradfahrer kollidiert mit Cabriolet; Zweiradkontrollen: Positives Fazit - Großteil hielt sich an die Geschwindigkeit und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unfallflucht auf dem REWE Parkplatz: Polizei bittet um Hinweise - Erlensee

(mk) Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz in der Leipziger Straße in Rückingen, Erlensee bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr bis Samstag, 10.30 Uhr, verursachte ein Unbekannter einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem dort geparkten Mazda Demio. Das Fahrzeug wurde rechtsseitig am Kotflügel, sowie an der Beifahrertür beschädigt. Wer den Beamten der Polizeistation Hanau II Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Einbrecher erbeuten Bargeld - Gelnhausen/ Haitz

(cb) Dreiste Langfinger drangen zwischen Freitag, 10 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Anschrift "Kremp'sche Spitze" (10er Hausnummern) ein und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die bislang unbekannten Täter offenbar über das Vordach in das Gebäude gelangten und aus einem der Büros das Bargeld entwendeten. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Motorradfahrer kollidiert mit Cabriolet - Bad Soden-Salmünster /Landstraße 3178

(cb) Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Bad Soden-Salmünster und Romsthal zu einer Kollision zwischen einem 58 Jahre alten Motorradfahrer auf seiner BMW und einem entgegenkommenden Audi. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der Motorradfahrer mit seiner Maschine in Richtung Romsthal und wollte auf der Hälfte der Strecke ein anderes Motorrad überholen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hierbei zu weit nach links, auf die Fahrspur des Audi Cabriolets ab und touchierte dieses. Trotz des Kontaktes des Zweiradfahrers mit dem blauen Audi konnte ein Sturz vermieden werden. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall an den Füßen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Schadenshöhe dauern derzeit noch an. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu wenden.

4. Autospiegel beschädigt: Hinweise erbeten - Bad Orb

(cb) Bei einem schwarzen Hyundai i20, welcher in der Villbacher Straße parkte, wurde am Donnerstag, zwischen 8.45 und 9 Uhr, durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher der linke Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ungefähr 100 Euro zu kümmern, flüchtete dieser vom Unfallort. Die Polizei in Bad Orb nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06052 9148-0 entgegen.

5. Zweiradkontrollen: Positives Fazit - Großteil hielt sich an die Geschwindigkeit - Bundesstraße 276 / Gemarkung Biebergemünd/Kassel

(jm) Mit Beginn der warmen Jahreszeit ändert sich das Bild auf unseren Straßen, denn es sind wieder vermehrt Motorradfahrer unterwegs. Die Bikerinnen und Biker nutzen die sonnigen Tage für Ausfahrten am Nachmittag und verstärkt an den Wochenenden, wobei sie da gerne auch in größeren Gruppen "on Tour" sind. Nicht alle halten sich immer an die Regeln, sodass es mitunter zu schwerwiegenden Folgen kommt. Im Jahr 2022 ereigneten sich auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen 172 Verkehrsunfälle unter Beteiligung eines motorisierten Zweiradfahrers (Zweiräder über 125 Kubikzentimeter). Davon wurden 84 leicht, 46 schwer und sogar vier tödlich verletzt.

Insbesondere auf den kurvenreichen Strecken im Main-Kinzig-Kreis sind vermehrt Kradfahrer unterwegs, so auch auf der Bundesstraße 276 im Bereich Biebergemünd. Im Rahmen der Auftaktwoche "Zweirad" nahmen Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Gelnhausen gemeinsam mit Unterstützungskräften aus dem Main-Kinzig-Kreis am Sonntagnachmittag auf einem dortigen Parkplatz gezielt Motorradfahrer ins Visier. Die Ordnungshüter führten in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr Geschwindigkeits- und Lärmkontrollen mittels "Laser" sowie einem "Schallpegelmessgerät" durch. Insgesamt wurden 53 Fahrzeuge herausgewunken und kontrolliert.

Der "Spitzenreiter" wurde mit 129 Stundenkilometern bei vorgeschriebenem Tempo 100 gemessen. Ihn erwarten nun 150 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Bei der Kontrolle eines 41 Jahre alten Autofahrers, der offenbar zuvor den Gegenverkehr mit Lichthupe vor der Kontrolle warnte, stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Zudem waren abgelaufene ausländische Kennzeichen am Wagen angebracht und der Fahrer hielt sich länger als erlaubt in Deutschland auf. Auf den 41-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sichergestellt.

Nach Abschluss der Kontrollen zogen die Beamten ein insgesamt positives Fazit, waren doch die meisten der Angehaltenen regelkonform unterwegs. Zudem setzten die Einsatzkräfte auf die Prävention und führten zahlreiche Gespräche mit den Bikern durch. Ziel war es, die Verkehrssicherheit der Motorradfahrer und aller anderen Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. In diesem Sinne werden die Einsatzkräfte zukünftig weitere Kontrollen an wechselnden Örtlichkeiten in den nächsten Wochen und Monaten durchführen.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht an der Burg Schwarzenfels - Sinntal / Schwarzenfels

(mk) Einen Gesamtschaden von zirka 4.000 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Parkplatz der Burg Schwarzenfels an einem geparkten Skoda Octavia und Suzuki Vitran. Die beiden Eigentümer hatten ihre Autos am Freitagabend, gegen 19 Uhr, nebeneinander auf einem Schotterparkplatz abgestellt. Am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, stellten sie dann jeweils Beschädigungen an der Rückseite der Fahrzeuge fest. Die Polizei in Schlüchtern bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

7. Brennende Hecke und beschädigte Haustür: Polizei prüft Zusammenhang - Schlüchtern

(lei) Eine brennende Hecke und wenig später eine eingetretene Haustür: Diese Meldungen sorgten in der Nacht zu Montag jeweils für einen Polizeieinsatz der Schlüchterner Ordnungshüter - in zweiten Fall sogar mit einer vorläufigen Festnahme. Zunächst hatten Anwohner im Seidelbastring gegen 0.40 Uhr mitgeteilt, dass eine Thuja-Hecke im Bereich der 40er-hausnummern in Flammen stehen würde. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte diese zwar zügig löschen, letztlich wurden dennoch knapp fünf Meter des Gebüschs in Mitleidenschaft gezogen. Zeugenangaben zufolge wurde hier eine männliche Person beobachtet, die die Hecke offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt haben soll. Der dunkel gekleidete Unbekannte mit kräftiger Statur war 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß.

Wenig später, gegen 1.20 Uhr, erhielten die Uniformierten einen Anruf aus der Ahlersbacher Straße, wonach ein Mann den Glaseinsatz einer Haustür eingetreten haben soll. Kurz darauf klickten die Handschellen bei einem 38-Jährigen, der hierfür verantwortlich gewesen sein soll. Da ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 1,8 Promille ergab, musste er kurz mit zur Polizeistation, wo er eine angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Die Beamten, die nicht ausschließen, dass der Schlüchterner auch für das vorherige Feuer im Seidelbastring verantwortlich ist, suchen in beiden Fällen nun weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

8. Nach Brand in Massagesalon: Technischer Defekt war ursächlich - Schlüchtern

(lei) Nach dem Brand in einem Massagesalon in der Bahnhofstraße am Donnerstagabend (wir berichteten) steht nunmehr fest, dass das Feuer, wie anfangs vermutet, durch einen technischen an einem Trockner ausgelöst wurde, der sich in einem Nebenraum des Geschäfts befand. Das haben die Untersuchungen der Brandermittler am Freitag ergeben. Das Mehrparteienhaus wurde durch die Polizei inzwischen wieder freigegeben, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner bereits in ihre darüber liegenden Wohnungen zurückkehren konnten und auch der angrenzende Friseurladen wieder geöffnet hat.

Offenbach 29.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell