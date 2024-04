Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verfolgungsfahrt mit geklautem Roller; Flaschen aus dem Fenster geworfen: Drei Autos und Hauswand beschädigt; Fußgängerin bei Unfall verletzt

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verfolgungsfahrt mit geklautem Roller - Hanau / Großauheim

(lei) Weil sie zunächst ohne Helm und ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen auf einem Motorroller unterwegs waren, lenkten zwei Jugendliche am Samstagabend gegen halb zehn die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Als die Beamten den Fahrer und seinen Sozius kontrollieren wollten und hierzu das Anhaltesignal anschalteten, gab der bis dato unbekannte Fahrer des Kleinkraftrads plötzlich Gas. In einer Verfolgung über mehrere Minuten durch Großauheim soll der Fahrer mehrere rote Ampeln missachtet haben und auch im Gegenverkehr, sowie auf Geh- und Radwegen gefahren sein, offenbar mit dem Ziel, die Ordnungshüter abzuschütteln. Nachdem beide in der Josef-Bautz-Straße mit dem Gefährt gestürzt waren, flüchteten beide zu Fuß. Während die Polizisten den Mitfahrer, einen 15-Jährigen, schnell einholen und vorläufig festnehmen konnten, gelang es dem Fahrer (blond, schwarz gekleidet), sich unerkannt aus dem Staub zu machen. Selbst die Suche mit einem Hund nach ihm blieb ergebnislos. Der Grund für die Flucht wurde kurz darauf klar: Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser kurz zuvor gestohlen worden war. Nun erwartet zumindest den 15-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer bitte an die Polizeistation Großauheim (Telefon: 06181 9597-0).

2. Flaschen aus dem Fenster geworfen: Drei Autos und Hauswand beschädigt - Maintal

(lei) Flaschen, die aus dem Fenster nach draußen geworfen wurden, führten am späten Samstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Dörnigheimer Robert-Koch-Straße. Zeugen hatten gegen 22.40 Uhr die Ordnungshüter alarmiert und mitgeteilt, dass eine Bewohnerin Glasflachen aus ihrer Wohnung auf die Straße werfe und auch schon Autos getroffen worden seien. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dadurch insgesamt drei Autos sowie eine Hauswand getroffen und beschädigt wurden - der Schaden nach ersten Schätzungen: rund 7.000 Euro. Die 57-jährige mutmaßliche Werferin soll dabei auch eine Flasche in Richtung einer Streife geworfen haben. Die Flasche traf auch eine Beamtin, die jedoch glücklicherweise unverletzt blieb; lediglich ihre Taschenlampe ging dabei kaputt. Die Ordnungshüter konnten die Frau wenig später in ihrer Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen. Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde die Frau in eine Fachklinik überstellt. Sie muss sich nun unter anderem wegen Verdachts der Sachbeschädigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

3. Fußgängerin bei Unfall verletzt: Polizei sucht Unfallbeteiligten - Steinau an der Straße

(lei) Er soll beim Rückwärtsfahren die ihm obliegende besondere Vorsicht außer Acht gelassen haben und eine Fußgängerin verletzt haben: Nun sucht die Schlüchterner Polizei nach einem etwa 60 Jahre alten Autofahrer, der am Freitagabend mit der 40-Jährigen in der Leipziger Straße in Höhe einer Tankstelle kollidiert war. Nach bisherigen Informationen der Beamten war der bis dato unbekannte Fahrer gegen 20 Uhr mit seinem schwarzen Wagen (Kennzeichen nicht bekannt) aus Richtung Bad Soden-Salmünster kommend zunächst auf die Ampelkreuzung zur Bahnhofstraße zugefahren, als er Zeugenangaben zufolge plötzlich rückwärtsfuhr, womöglich um kurzerhand zurück zur Einfahrt der dortigen Tankstelle zu gelangen. Hierbei übersah er offenbar die Steinauerin, die in dem Moment mit einem Fahrrad laufend die Leipziger Straße überquerte. Die 40-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Der Autofahrer, der kurze graue Haare und eine Halbglatze hatte, stieg zwar noch aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Frau, er hinterließ jedoch keine Personalien und setzt seine Fahrt anschließend fort. Zum Kennzeichen des Autos liegen keine Informationen vor. Unbekannt sind neben den Personalien des Unfallverursachers auch die von mehreren Zeugen, die bei Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort waren. Die Beamten rufen den Autofahrer und die ebenfalls noch anonymen Geschehensbeobachter auf, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Polizeistation in Schlüchtern zu melden.

Offenbach 29.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell