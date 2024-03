Polizei Wuppertal

POL-W: W Kleinbrand vor Wuppertaler Moschee - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (21.03.2024, 04:20 Uhr) wurde an einer Moschee an der Gathe in Elberfeld ein Kleinbrand festgestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte eine bislang nicht identifizierte Person im Bereich des Gehsteigs an der Außenseite der Begrenzungsmauer zum Hof der Einrichtung einen brennenden Gegenstand abgelegt haben. Durch das Feuer entstanden an der Mauer und dem daran installierten Metalltor Rußanhaftungen. Ein größerer Sachschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe zu klären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

