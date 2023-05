Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Scheckkartenbetrüger gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei Nordhausen fahndet nach zwei Scheckkartenbetrügern. Die beiden bisher unbekannten Personen entwendeten am 14. Februar gegen 13.00 Uhr eine Geldbörse aus einem Einkaufroller (ugs. "Hackenporsche"). Der Diebstahl ereignete sich während des Einkaufs der Geschädigten im REWE-Markt in Bleicherode. Direkt im Anschluss an den Diebstahl begaben sich die beiden Personen zur Volksbank in Bleicherode. Hier hoben sie gegen 13.30 Uhr einen vierstelligen Geldbetrag, mithilfe einer Geldkarte aus der Geldbörse, ab. An beiden Tatorten konnten die Täter bei der Tathandlung videografiert werden. Personenbeschreibung: Die Täterin hatte blonde Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Bommelmütze, einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und weißen Sneaker-Schuhen. Der männliche Täter trug eine dunkle Jeans, eine dunkelgrüne Jacke, schwarze Sneaker und ebenfalls eine schwarze Mütze. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: ST/0086568/2023

