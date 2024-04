Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Überfall

Obertshausen (ots)

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein Getränkemarkt in Obertshausen in der Malteserstraße von zwei Männern überfallen. Einer der Täter betrat den Verkaufsraum, bedrohte einen Angestellten und verletzte ihn leicht. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend stieg er mit der Beute in einen vor dem Geschäft geparkten grauen Toyota Corolla, in dem bereits sein Komplize wartete. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Diese war sehr schnell vor Ort und konnte die beiden Täter in unmittelbarer Nähe festnehmen. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Kriminalpolizei fragt - Gibt es weitere Zeugen? Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 28.04.2024, Pradel, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell