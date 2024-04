Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 27.04.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wett- und Lotterieannahmestelle überfallen - Neu-Isenburg

Am Freitagabend, um 23 Uhr, betraten zwei vermummte Männer ein Wettbüro in der Frankfurter Straße in Höhe der 160er Hausnummern. Als der 37-jährige Mitarbeiter erkannte, dass einer der Täter zielgerichtet mit einem Elektroschocker auf ihn zuging, kletterte dieser über den Tresen und flüchtete aus dem Geschäft. Die Räuber griffen sich Bargeld aus der Kasse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Diese können wie folgt beschrieben: Beide sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Die Person mit dem Taser war etwa 180cm groß, komplett schwarz gekleidet und trug schwarze Sneaker mit einer weißen Sohle. Der andere Täter war etwas kleiner, ebenfalls dunkel gekleidet und trug eine schwarze, extralange Steppjacke, sowie schwarze Sneaker der Marke "Nike". Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden verlief negativ.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098 1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Bäckerei - Nidderau, Heldenbergen

Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 01.45 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst die Eingangstür einer Bäckerei im Gehrener Ring aufzuhebeln. Als dieses misslang, verschafften sie sich Zutritt über den Hintereingang und konnten dort einen Tresor samt Tageseinnahmen mitgehen lassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Bierflasche geraubt - Hanau

Eigentlich hatte es ein 23-Jähriger auf das Mobiltelefon und die Geldbörse eines 27-Jährigen abgesehen, als er diesen am Samstagmorgen, gegen 1 Uhr, in der Burgallee anging. Der Geschädigte sperrte sich jedoch, so dass der Täter in die Jackentasche seines Opfers griff und hieraus lediglich eine Bierflasche entwenden konnte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Räuber von der Polizei aufgegriffen werden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 27.04.2024, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

