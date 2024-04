POL-OF: Rentnerin um Schmuck gebracht; Golf-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in Krankenhaus; Prügelattacke mit Besen und Schlagstock: 16-Jähriger durch Gruppe Jugendlicher verletzt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Kollision mit Streifenwagen - Offenbach/Bürgel

(cb) Am Donnersagabend kam es auf er Mühlheimer Straße zu einer Kollision zwischen einem Streifenwagen und einem Ford. Die Streife war gegen 19 Uhr mit ihrem Mercedes Vito mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Mühlheimer Straße in Richtung Mühlheim zu einem Einsatz unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt soll die Ampel für einen 61-jährigen Offenbacher in seinem schwarzen Ford Fiesta, der vom Parkplatzgelände mehrerer Verbrauchermärkte nach links auf die Mühlheimer Straße einbiegen wollte, grün gezeigt haben. Der Streifenwagen überfuhr gleichzeitig mit dem Fiesta die Kreuzung. Im Kreuzungsbereich kam es, trotz Gefahrenbremsung, zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich die 28-jährige Fahrerin des Polizeiautos leicht, sie erlitt Prellungen im Bereich eines Handgelenkes. Der Streifenwagen wurde durch den Unfall im Frontbereich beschädigt und der schwarze Fiesta erlitt Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 23.500 Euro geschätzt. Die Klärung der Verursacherfrage ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0 zu melden.

2. Rentnerin um Schmuck gebracht - Dietzenbach

(cb) In einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße (einstellige Hausnummern) kam es am Donnerstagabend zu einem Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Täter eine Rentnerin um ihren Schmuck brachte. Der etwa 40 Jahre alte Mann mit dunklen Haaren und üppigem Vollbart verschaffte sich Zutritt in das Mehrfamilienhaus und klingelte an der Wohnungstür der 69-Jährigen. Der Seniorin gegenüber gab sich der Mann, der einen dunklen Schlapphut aufhatte, als Hausmeister des Mehrfamilienhauses aus. Er war außerdem mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Der angebliche Hausmeister erzählte, dass es einen Wasserschaden im Haus gäbe und sie daher ihren Schmuck in Sicherheit bringen soll. Daraufhin versteckte die Dame mehrere Ketten und Ringe im Schlafzimmer. In einem unbemerkten Moment nahm der Betrüger dann den deponierten Schmuck an sich und verließ die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

3. Einbruch in Sonnenstudio: Zeugen gesucht! - Mühlheim

(fg) In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Sonnenstudio in der Bischof-Ketteler-Straße in Lämmerspiel eingebrochen und haben Bargeld sowie einen Tresor mitgehen lassen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Eindringlinge die Hauseingangstür an mehreren Stellen auf und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Nachdem sie ihre Beute eingesackt hatten, flohen sie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.300 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Diebe bauten Scheinwerfer aus - Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Freitag in Neu-Isenburg unterwegs und erbeuteten mehrere Scheinwerfer. In der Zeit zwischen Donnerstag,19 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr machten sich die Unbekannten an drei geparkten Porsche-Fahrzeugen zu schaffen und bauten jeweils die Frontscheinwerfer aus. Die Fahrzeuge waren im Lindenweg, in der Wilhelm-Leuschner-Straße (beide im Bereich der 20er-Hausnummern) sowie in der Friedensallee im Bereich der 100er-Hausnummern abgestellt. Der entstandene Sachschaden an den jeweiligen Autos ist noch unklar.

In der Bahnhofstraße wurde im Bereich der 220er-Hausnummern ein geparkter Porsche Cayenne angegangen und beide Frontscheinwerfer ausgeschnitten. Ein Zeuge hatte gegen 2.50 Uhr Geräusche gehört und eine Person in Richtung Stadtmitte weglaufen gesehen. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Anschließend bemerkte der Zeuge das Fehlen der Scheinwerfer und informierte den Halter. Der Gesamtwert der fehlenden Frontscheinwerfer wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Ob es sich bei den Fällen um den- oder dieselben Täter handelt, ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Golf-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in Krankenhaus - Dreieich / Autobahn 661

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine 36 Jahre alte VW-Fahrerin nach einem Alleinunfall auf der Autobahn 661 zwischen den Anschlussstellen Neu-Isenburg und Dreieich am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus. Die Frau aus Limeshain war gegen 14.15 Uhr in ihrem grauen Golf auf der Bundeautobahn 661 aus Bad Homburg kommend in Richtung Darmstadt unterwegs. Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Im weiteren Verlauf prallte der Golf noch mehrfach gegen die Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite, ehe der Wagen im Bereich der Anschlussstelle Langen im dortigen Grünstreifen landete und sich überschlug. Letztlich blieb der VW auf dem Dach liegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation.

6. Prügelattacke mit Besen und Schlagstock: 16-Jähriger durch Gruppe Jugendlicher verletzt - Langen

(lei) Auf einem Spielplatz in der Straße "Am Belzborn" haben mehrere Jugendliche am späten Donnerstagabend einen 16-Jährigen heftig attackiert und ihm Verletzungen zugefügt. Die hinzugerufene Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 22.30 Uhr ereignete und dessen Hitergründe noch völlig im Dunkeln liegen. Den bisherigen Informationen zufolge hatten acht bis zehn junge Männer, alle laut Beschreibung 16 bis 18 Jahre alt, unvermittelt auf den Langener eingeschlagen und ihn auch mit Füßen traktiert, wodurch dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf soll einer der Jugendlichen mit einem Schlagstock und ein weiterer mit einem Besen auf ihn eingeprügelt haben, sodass dieser unter anderem zwei Kopfplatzwunden erlitt und kurz darauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Aus der Gruppe heraus sei zudem ein Fahrrad in Richtung des Opfers geworfen worden, was ihn jedoch verfehlte. Anschließend flohen die Angreifer in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei, die bereits erste namentliche Hinweise auf die Jugendlichen hat, bittet um weitere Zeugenangaben unter der Rufnummer 06103 9030-0.

