POL-OF: Blitzermeldung

Schlüchtern (ots) - (lei) Die Feuerwehr und die Polizei in Schlüchtern wurden am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Massagesalon in die Bahnhofstraße gerufen. Den Notruf hierzu hatte die 53-jährige Inhaberin des Geschäfts gegen 19.30 Uhr abgesetzt, als sie während einer Behandlung Brandgeruch und kurz darauf Feuer in einem Nebenraum festgestellt hatte. Sie ...

mehr