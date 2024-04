POL-OF: Ladendiebstahl: Dieb flüchtet mit Fahrrad aus dem Geschäft; Diesel aus Baustellenfahrzeugen abgezapft: Hinweise erbeten; Wer hat die beiden BMW zerkratzt?

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ladendiebstahl: Dieb flüchtet mit Fahrrad aus dem Geschäft - Hanau/ Lamboy

(mk) Ein dreister Langfinger schlug am Donnerstagvormittag gegen 12.30 Uhr in Hanau, Lamboy in einem Fahrradgeschäft in der Luise-Kiesselbach-Straße zu. Nachdem der bislang unbekannte Täter seine Beute zunächst eigenständig im Ladengeschäft ausprobierte, fuhr er mit einem hochwertigen E-Bike aus dem Geschäft und flüchtete darauf in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich augenscheinlich um einen 25 bis 35 Jahre alten, zirka 1,70 - 1,80 Meter großen Mann mit kurzen, braunen Haaren handeln. Er soll eine dünne, beige Jacke mit weißem Hemd, sowie eine helle Hose mit weißen Sneakern getragen haben. Die Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe in Hanau geführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 90100 zu melden.

2. Diesel aus Baustellenfahrzeugen abgezapft: Hinweise erbeten - Niederdorfelden

(cb) Unbekannte Dieseldiebe haben zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in der Berger Straße Kraftstoff geklaut. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich die bis dato unbekannten Täter auf das dortige Baustellengelände begaben und dort aus einem Bagger und einem LKW insgesamt 200 l Diesel abzapften und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Das zuständige Fachkommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Wer hat die beiden BMW zerkratzt? - Gründau/Lieblos

(cb) Gleich zwei abgestellte BMW wurden auf einem Parkplatz an der Anschrift "Zum Eckhardsgraben" (einstellige Hausnummern) durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach wurde ein grauer sowie ein blauer BMW zwischen Dienstagabend,18 Uhr und Donnerstag, 17.45 Uhr, durch einen Unbekannten, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt. Den dadurch entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der ermittelnden Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach 26.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

