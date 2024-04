Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit Fahrradfahrer

Hainburg OT Hainstadt (ots)

Am gestrigen Samstag kam es gegen 10.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. In der Offenbacher Landstraße soll ein 10-jähriger Radfahrer in Höhe einer Bedarfsampel die Straße überquert haben, obwohl diese für ihn Rotlicht zeigte. Dabei soll er zwischen den anfahrenden Autos durchgeschlüpft sein. Das Kind wurde von einem Fahrzeug erfasst. Glücklicherweise wurde es nur leicht verletzt. Es wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182/89300 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 28.04.2024, Pradel, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell