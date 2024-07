POL-VIE: Kollision zwischen PKW und Pedelec fordert einen Verletzten

Viersen-Süchteln (ots) - Gestern um 11:20 Uhr kam es zu einem Unfall in der Hindenburgstraße in Süchteln. Ein 38-Jähriger aus Hoser stand verkehrsbedingt in der Hindenburgstraße in Höhe der Mülldeponie in Richtung Autobahn A61. Ein ebenfalls 38-Jähriger aus Vorst fuhr ihm aus bislang ungeklärten Gründen hinten auf. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall ...

mehr