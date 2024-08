Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Fahrraddiebstahl - Täter bringt Rad zurück

Mainz - Neustadt (ots)

Montag 05.08.2024, 01:20 Uhr

Bereits in der Nacht zum Montag kam es zu einem dreisten Fahrraddiebstahl im Goethepark, bei dem sich die Eigentümerin in unmittelbarer Nähe zu ihrem Rad befand. Was war passiert? Eine 25-jährige Frau saß mit einer Freundin auf einer Parkbank im Goethepark und hatte ihr Fahrrad an der benachbarten Bank unverschlossen abgestellt. Während die beiden Frauen etwas aßen, bemerkten sie nicht, dass sich von hinten ein Mann annäherte. Dieser nahm plötzlich das Rad und wollte damit wegfahren. Die Eigentümerin versuchte noch das Rad festzuhalten, was jedoch misslang. Der Dieb fuhr in Richtung Goethestraße weg. Während Einsatzkräfte am Tatort mit der 25-Jährigen redeten, kam der Fahrraddieb plötzlich zurück. Er gab ausweichend an, das Fahrrad zur Flucht benötigt und es nun vor dem Präsidium abgestellt zu haben. Dort konnte es tatsächlich vorgefunden und an die Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. Die wirren Angaben des amtsbekannten 24-jährigen Beschuldigten deuteten auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hin. Zudem ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 0,7 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell