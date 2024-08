POL-PPMZ: Schlafendes Rehkitz von A61 gerettet

Mainz-Mombach (ots) - Nachdem es am Donnerstag, den 08.08.2024 an einer Ampel in der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall kam, flüchtete der Unfallverursacher scheinbar betrunken. Gegen 22:50 Uhr am Donnerstagabend hielt der Fahrer eines Hyundai, ein 24-jähriger Mann aus Mainz, an einer roten Ampel in der Kreuzstraße in Mainz. Der sich hinter ihm befindliche Fahrer ...

