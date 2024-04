Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehl innerhalb von 14 Tagen vollstreckt

Hannover (ots)

Ein am 12. April erlassener Haftbefehl konnte genau 14 Tage später am 26. April vollstreckt werden. Ein 58-jähriger kam aus dem Urlaub aus der Türkei und wurde bei der Einreise am Flughafen Hannover von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Mann mit Haftbefehl suchen lies. Er hatte seine Strafe wegen Vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Höhe von 40 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro nicht vollständig bezahlt. So waren aus dem Urteil noch 18 Tagessätze offen. Hinzu kam noch eine Restgeldstrafe aus einer weiteren Verurteilung in Höhe von 19 Euro und Kosten von 81 Euro. Um nun nach Hause reisen zu können zahlte der 58-jährige die Gesamtsumme von 1.000 Euro bei den Beamten vor Ort und konnte sich damit den Aufenthalt in einem Gefängnis ersparen.

