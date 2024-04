Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Hannover (ots)

Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde einem 35-jährigen fast zum Verhängnis. Auf dem Weg in die Türkei wurde der Mann durch Beamte der Bundespolizei grenzpolizeilich kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung hatte der 35-jährige von den 40 Tagessätze zur je 15 Euro nur einen Einzigen Tagessatz bezahlt, so dass noch 39 Tagessätze offen waren. Um nun nicht für 39 Tage ins Gefängnis zu müssen, bezahlte der Mann die Restgeldstrafe in Höhe von 585 Euro bei der Bundespolizei vor Ort und konnte so seinen Flug antreten.

Bereits am Freitag musste ein 46-jähriger die Reisekasse plündern, um seine Geldstrafe bezahlen zu können. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle des Fluges nach Pristina fiel der Mann auf, da er die Strafe wegen einer Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt hatte und die Staatsanwaltschaft Münster in deshalb mit Haftbefehl suchen lies. 270 Euro waren noch zu entrichten, dazu kamen noch Kosten in Höhe von 32 Euro. Nach Zahlung des gesamten Betrages bei den Beamten vor Ort erreichte der 46-jährige auch noch seinen Flug.

