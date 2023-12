BPOL NRW: Nach Diebstahl im Hauptbahnhof - Schneller Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Bochum - Siegen - Hattingen (ots) - Am gestrigen Morgen (17. Dezember) sollen bisher Unbekannte auf einen jungen Mann eingeschlagen haben. Dieser erlitt dabei starke Verletzungen und soll kurzzeitig bewusstlos gewesen sein. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 7:20 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Bochum über eine bewusstlose Person am Buddenbergplatz in Bochum ...

