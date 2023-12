POL-HI: Sachbeschädigung an Blockhütte - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Am 12.12.2023 erschienen zwei Personen bei der Polizei in Alfeld und zeigten Sachbeschädigungen an ihren PKW an. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen PKW VW Golf am 12.12.2023 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 15:40 Uhr in der Ravenstraße abgestellt. Nach dem dieser Zeitraum verstrichen war stellte sie Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Der weitere Geschädigte hatte seinen schwarzen ...

mehr