POL-PPMZ: Nieder-Olm - Falscher Handwerker reinigt Fassade und beschädigt diese

Mainz (ots)

Rund 2000,- EUR finanziellen Schaden und eine beschädigte Hausfassade sind das Ergebnis eines Betrügers welcher als Handwerker an der Tür eines Hausbesitzers eine Fassadenreinigung angeboten hatte.

Bereits am Freitag (08. August ´24) klingelte der rund 30-jährige Mann an einer Haustür in Nieder-Olm und erklärte dem Besitzer, dass die Fassade des Hauses einer dringenden Reinigung bedürfe. Nachdem man sich auf einen Preis geeinigt hatte, reinigte der Mann die Hausfassade sofort und verlangte auch die sofortige Bezahlung. Hierzu überwies der Hausbesitzer die geforderte Summe online auf eine französische IBAN - Kontonummer. In der Folge stellte der Hausbesitzer jedoch fest, dass die Fassade keineswegs gereinigt, sondern vielmehr mit einer Art chlorhaltigen Lösung besprüht worden war. Dies führte letztendlich dazu, dass die Fassadenfarbe ausgeblichen ist, so dass nicht nur der finanzielle Schaden als Folge bleibt, sondern offensichtlich auch der Materialschaden an der Hauswand. Außer der Beschreibung des Täters, wonach es sich um einen rund 30-jährigen Mann mit südländischem Äußeren und französischem Akzent gehandelt und er ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen gefahren haben soll, liegen keine Informationen vor.

Die Polizei Mainz Lerchenberg bittet Zeugen oder ebenfalls Betroffene sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Tel.: 06131 - 65 4310.

Zur Verhinderung solcher Taten empfiehlt die Polizei vor Beauftragung von Arbeiten an der Haustür, sich der vermeintlichen Notwendigkeit oder Dringlichkeit dieser bewusst zu machen und Vergleichsangebote einzuholen. Örtliche Anbieter oder seriöse Angebote im Netz sind meist leicht zu finden und lassen sich objektiv vergleichen.

