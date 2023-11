Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: 55-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole auf zwei Personen

Weinheim (ots)

Am Donnerstag gegen 23:15 Uhr gerieten in der Draisstraße mehrere Personen in einen Streit, wonach ein 55-Jähriger mit einer Schreckschusspistole auf drei Beteiligte schoss. Zuvor versuchte er einen 50-jährigen Mann zu attackieren, wonach der Angreifer aus wenigen Metern Entfernung auf den 50-Jährigen und dessen beide 61-jährigen und 22-jährigen Begleiter schoss. Der Auslöser des Streits ist derzeit noch nicht geklärt. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Mehrere Polizeistreifen befanden sich im Einsatz und konnten den Täter widerstandslos festnehmen. In der Wohnung des 55-Jährigen konnten die eingesetzten Beamten mehrere verboten Schuss- und Hiebwaffen sicherstellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

