POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L 348 Höhe Fohren-Linden

Konz (ots) - Am Freitag, den 19.07.2024 zwischen 13.00-13.15 Uhr kam es in der Könener Straße in Konz-Könen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher verlor eine Radkappe von seinem PKW, worauf hin Diese gegen einen geparkten PKW stieß und am Fahrzeugheck beschädigte. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kastenwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der ...

