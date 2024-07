POL-PDTR: Verursacher nach Missgeschick gesucht - Umgestürztes Moped im Südbad

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 18.07.2024, auf Freitag, dem 19.07.2024, kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an einem Hinweistransparent des KV Ruck Zuck Hermeskeil in der Saarstraße in Hermeskeil, Höhe der Tankstelle Römer. Bislang unbekannte Täter schnitten dabei ein Loch in das ...

mehr