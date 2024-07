Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erneute Sachbeschädigung an einem Transparent des KV Ruck Zuck Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 18.07.2024, auf Freitag, dem 19.07.2024, kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an einem Hinweistransparent des KV Ruck Zuck Hermeskeil in der Saarstraße in Hermeskeil, Höhe der Tankstelle Römer. Bislang unbekannte Täter schnitten dabei ein Loch in das Plakat. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

