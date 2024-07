POL-PDTR: Sachbeschädigung an der Volksbank und Kreissparkasse in Birkenfeld

Trier (ots) - Am Sonntag, dem 14.07.2024 kam es zwischen 00:00 Uhr und 09:40 Uhr in Hermeskeil in der Bergstraße, Höhe Hausnummer 4 zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnanwesen. Der flüchtige Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Ermittlungen am Tatort ergaben keine Hinweise auf den möglichen Verursacher. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil. Rückfragen bitte an: ...

mehr