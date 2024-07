Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Wohnanwesen in Hermeskeil

Trier (ots)

Am Sonntag, dem 14.07.2024 kam es zwischen 00:00 Uhr und 09:40 Uhr in Hermeskeil in der Bergstraße, Höhe Hausnummer 4 zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnanwesen. Der flüchtige Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Ermittlungen am Tatort ergaben keine Hinweise auf den möglichen Verursacher.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell