Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Löffingen: Pedelec entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 26.05.2024, zwischen 11:10 und 18:45 Uhr, stellte eine 79-jährige Frau ihr Pedelec der Marke Prophete Navigator 7.5 am Bahnhof in Löffingen ab und verschloss dieses ordnungsgemäß. Bei Rückkehr der Frau am Bahnhof stellte sie das Fehlen des Pedelecs fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss die Täterschaft das gesicherte Rad weggetragen haben, da keinerlei Spuren am Tatort festgestellt werden konnten. Es handelte sich bei dem entwendeten Rad um ein Damen-City-Alu-Pedelec, Farbe schwarz, mit orangefarbener Klingel. Am Rad war außerdem eine Seitentasche angebracht, in welchem sich ein hellgrauer Schutzhelm befand. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen zur Tat oder Täterschaft, gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/806060 in Verbindung zu setzen.



