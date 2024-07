Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Temmels

B419, Wellen (ots)

Am Donnerstag, den 18.07.2024, gegen 22:40 Uhr, kam es auf der B419 zwischen Wellen und Temmels zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr der Unfallverursacher die B419 von der Grenzbrücke Wellen in Fahrtrichtung Temmels. Beim Ortsausgang Wellen, noch bei durchgezogener Linie, setzte er trotz Gegenverkehr zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Der entgegenkommende Transporter wich nach rechts aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden, sodass dieser aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit war. Der Unfallverursacher, vermutlich ein weißer KIA mit luxemburgischen Kennzeichen, entfernte sich sofort in Richtung Temmels und bog im dortigen Kreisverkehr in Richtung Tawern ab. Dieser dürfte ebenfalls Schäden entlang der Fahrerseite aufweisen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell