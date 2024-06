Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A 81, Geisingen - Engen, Lkr. Tuttlingen) Mit dem Auto ins Schlingern geraten und gegen die Schutzplanken geprallt - rund 19.000 Euro Schaden

Bundesautobahn A 81, Geisingen - Engen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Auf der Fahrt zwischen den Autobahnanschlussstellen Geisingen und Engen in Fahrtrichtung Singen ist ein BMW-Fahrer am Mittwochabend ins Schlingern geraten und gegen die Schutzplanken geprallt. Gegen 18.30 Uhr befand sich der 35-jährige Mann mit einem 1er BMW nach der Anschlussstelle Geisingen auf der A 81, als er kurz vor einem Parkplatz in der Nähe der Immensitz-Brücke einen Schlag an seinem Wagen hörte. Daraufhin geriet der BMW ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zwölf Schutzplankenstücke. Am BMW und den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Der Grund für den Unfall beziehungsweise ein technischer Defekt am Fahrzeug konnte nicht ermittelt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

