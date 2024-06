POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Ortstafel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) - Am Mittwochabend hat ein Unbekannter in der Ulrichstraße vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf die offene Seitenscheibe eines vorbeifahrenden Autos geschossen und dabei den 32-jährigen Fahrer des Wagens leicht am Arm verletzt. Gegen 21.20 Uhr fuhr der 32-Jährige mit einem Mazda in einem nach ...

mehr