Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Geparktes Auto in der Brühlstraße gestreift und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 18.40 Uhr, in der Brühlstraße zu dicht an einem dort abgestellten Audi A3 vorbeigefahren, hat diesen gestreift und ist anschließend davongefahren. Durch den Streifvorgang entstand an der linken Seite des Audis rund 1500 Euro Sachschaden. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an den Polizeiposten Trossingen, Tel.: 07425 33866, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell