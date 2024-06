Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gegen geparktes Auto gefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von 06.45 Uhr bis 15.45 Uhr, ist ein Unbekannter auf der Mutzenbühlstraße, unmittelbar vor der Einmündung zur Sturmbühlstraße gegen einen dort am Fahrbahnrand abgestellten Ford KA gefahren. Ohne sich zu melden oder sich sonst um den am linken, vorderen Kotflügel des Fords angerichteten Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

