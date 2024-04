Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Schömberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Freitagnachmittag bei Schömberg zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 60-jähriger VW-Fahrer gegen 15:33 Uhr auf der Kreisstraße 4318 von Langenbrand in Richtung Kapfenhardt unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache mit einem vorrausfahrenden Mercedes kollidierte. Die 66-jährige Mercedesfahrerin war bereits am Linksabbiegen in die Landstraße 562, als der VW-Fahrer den Mercedes an der hinteren Fahrzeugseite touchierte. Daraufhin kam der 60-Jährige mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde der VW-Fahrer laut bisherigen Informationen schwer und die Mercedesfahrerin leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 40.000 Euro. Die Kreisstraße war im Bereich der Unfallstelle bis circa 16:30 Uhr komplett gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Schömberg im Einsatz.

Antonia, Pressestelle

