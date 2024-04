POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 25 Fahrzeuge beschädigt

Keltern (ots) - Diebesgut im unteren dreistelligen Wert haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen aus einem Firmengebäude im Ellmendinger Industriegebiet an sich genommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter kurz nach 02:00 Uhr in das in der Bunsenstraße gelegene Gebäude ein. Hierfür gingen sie von der Rückseite des Gebäudes her über eine Wendetreppe auf das Dach der Firma. Dort drangen sie ...

mehr