POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zwei Schwerverletzte bei Unfall eines Motorrads

Pforzheim (ots) - Gut zwei Dutzend Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen ereigneten sich in Pforzheim im Zeitraum von Samstag auf Sonntag. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zerkratze ein bislang Unbekannter mit einem mutmaßlich spitzen Gegenstand insgesamt 25 am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge in der Oberen Augasse, Pflügerstraße und in der Wachtelgasse. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist bislang ...

